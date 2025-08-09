90 Millionen für Vitinha?

Real Madrid behält Mittelfeldspieler Vitinha (25) weiterhin genau im Blick. Die ‚Marca‘ berichtet von einem möglichen Vorstoß im Sommer 2026. Für diesen Zeitpunkt soll es eine Absprache mit Paris St. Germain geben, laut der Vitinha für 90 Millionen Euro wechseln dürfte. Klassische Ausstiegsklauseln sind in der Ligue 1 verboten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Real dann tatsächlich in die Offensive gehen wird, ist noch nicht abzusehen. Auf einen Transfer schon in diesem deutet unterdessen nichts hin. Beim Champions League-Sieger steht Vitinha bis 2029 unter Vertrag. PSG hatte den Portugiesen (29 Länderspiele) 2022 für 41 Millionen Euro vom FC Porto verpflichtet.