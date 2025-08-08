Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Chelsea gibt Broja ab

von Georg Kreul - Quelle: burnleyfootball.com
1 min.
Armando Broja für Albanien im Einsatz @Maxppp

Mittelstürmer Armando Broja zieht es innerhalb der Premier League vom FC Chelsea zum FC Burnley. Beim Aufsteiger unterschreibt das 23-jährige Eigengewächs der Blues einen langfristigen Vertrag bis 2030. Der Transfer geht dem Vernehmen nach für rund 23 Millionen Euro Ablöse über die Bühne.

Unter der Anzeige geht's weiter
Burnley FC
Burnley FC are pleased to confirm the signing of Armando Broja, who joins the Club on a five-year contract from Chelsea for an undisclosed fee ✍️

He’s arrived 🙌
Bei X ansehen

Broja war auch in der Bundesliga begehrt, der VfB Stuttgart und RB Leipzig hatten den albanischen Nationalspieler auf dem Zettel. Nach Leihen zum FC Southampton, dem FC Fulham und dem FC Everton hofft der Angreifer, bei Burnley sein neues Zuhause gefunden zu haben: „Ich freue mich sehr, als Spieler von Burnley hier zu sein. Es ist ein wirklich guter Zeitpunkt, um vor Beginn der neuen Premier League-Saison zu diesem Verein zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Burnley
Chelsea
Armando Broja

Weitere Infos

Premier League Premier League
Burnley Logo FC Burnley
Chelsea Logo FC Chelsea
Armando Broja Armando Broja
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert