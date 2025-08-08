Chelsea gibt Broja ab

Mittelstürmer Armando Broja zieht es innerhalb der Premier League vom FC Chelsea zum FC Burnley. Beim Aufsteiger unterschreibt das 23-jährige Eigengewächs der Blues einen langfristigen Vertrag bis 2030. Der Transfer geht dem Vernehmen nach für rund 23 Millionen Euro Ablöse über die Bühne.

Broja war auch in der Bundesliga begehrt, der VfB Stuttgart und RB Leipzig hatten den albanischen Nationalspieler auf dem Zettel. Nach Leihen zum FC Southampton, dem FC Fulham und dem FC Everton hofft der Angreifer, bei Burnley sein neues Zuhause gefunden zu haben: „Ich freue mich sehr, als Spieler von Burnley hier zu sein. Es ist ein wirklich guter Zeitpunkt, um vor Beginn der neuen Premier League-Saison zu diesem Verein zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“