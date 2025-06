VfB: Bekommt Hoeneß seinen Wunschstürmer?

Wagt Facundo Colidio einen zweiten Anlauf im europäischen Fußball? Dem ‚ESPN‘-Journalisten Javier Gil Navarro zufolge ist der argentinische Angreifer zumindest ein heißes Thema beim VfB Stuttgart.

Insbesondere Cheftrainer Sebastian Hoeneß wolle den 25-jährigen Rechtsfuß unbedingt an Bord holen. Nach aktuellem Stand der Dinge ist Colidio nur noch bis zum Ende des Jahres an River Plate gebunden, es soll allerdings gegenwärtig an einer Verlängerung gearbeitet werden.

Perfekte Kaderverstärkung?

Der frühere U-Nationalspieler hatte 2017 den Sprung zu Inter Mailand gewagt, konnte sich aber nicht nachhaltig durchsetzen und wechselte 2023 wieder fest zurück in seine Heimat. Dort blüht Colidio erneut auf, traf unter anderem bei Rivers jüngstem 3:1-Auftaktsieg im Klub-WM-Gruppenspiel gegen die Urawa Red Diamonds.

Colidio ist schnell, quirlig und abschlussstark. Darüber hinaus kann er in der Offensive nahezu jede Position bekleiden, sodass die Schwaben mehrere Planstellen gleichzeitig abdecken könnten.