Kiel verstärkt sich mit Schwab

Stefan Schwab verstärkt die KSV

Mittelfeldspieler Stefan Schwab wechselt zur KSV. Der 34-Jährige kommt von PAOK Saloniki aus der griechischen Super League an die Förde und erhält einen Vertrag bis zum 30.06.2026 mit der Option auf Verlängerung. Der Österreicher kam als 14-Jähriger in den Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg, den er bis in den Herrenbereich durchlief. Nach mehreren Leihstationen […]