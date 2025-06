Weiterer Stürmer im Gladbach-Visier

Mit Tim Kleindienst (29) hatte Borussia Mönchengladbach in der abgelaufenen Saison endlich mal wieder einen verlässlichen Torjäger in den eigenen Reihen. Doch nicht nur aufgrund der Verletzung des Nationalspielers möchte man sich im Angriff breiter aufstellen. Fündig könnte man in doppelter Hinsicht bei einem Absteiger werden.

Laut der ‚Bild‘ befindet sich neben Shuto Machino (25) von Holstein Kiel auch dessen Teamkollege Alexander Bernhardsson (26) im Visier der Fohlen. Die Gladbacher haben demnach während des Scoutings von Machino immer mehr Gefallen an dem Schweden gefunden.

Der Linksfuß ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann neben der Neun auch die Außenpositionen bekleiden. Somit könnte man in Gladbach gleich mehrere Problemstellen abdecken. Sein Vertrag bei den Störchen läuft noch bis 2027, durch seine Quote von zehn Torbeteiligungen in 19 Bundesligaspielen hat sich Bernhardsson aber für Höheres empfohlen.