Zwei weitere Bundesligisten wollen Geubbels

Das einstige Wunderkind Willem Geubbels hat einige Jahre gebraucht, um in die Spur zu finden. Jetzt aber blüht der Angreifer beim FC St. Gallen auf, erzielte in der vergangenen Saison 14 Tore in 31 Ligaspielen.

Rund zehn Millionen Euro stellen sich die Schweizer nach FT-Informationen für den 23-Jährigen vor, an dem einige englische Vereine interessiert sind, der aber auch in der Bundesliga heiß begehrt ist. FT hatte bereits vor einigen Wochen vom Interesse Union Berlins und des 1. FC Köln berichtet.

Doch dabei bleibt es nicht. Denn laut ‚L’Équipe‘ buhlen mittlerweile auch der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach um Geubbels, der in der Schweiz noch einen bis 2027 datierten Vertrag besitzt.

Gestern hat St. Gallen die Vorbereitung auf die kommende Saison mit Geubbels aufgenommen. Ob der Franzose zu Beginn der neuen Spielzeit allerdings noch da ist, darf bezweifelt werden.