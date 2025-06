Geubbels blüht auf: Zwei deutsche Klubs wollen ehemaliges Wunderkind

Einst war Willem Geubbels als das große Sturmjuwel am französischen Fußballhimmel der AS Monaco satte 20 Millionen Euro wert – zu dem Zeitpunkt war Geubbels gerade einmal 16 Jahre alt. Mittlerweile liegt der Transfer satte sieben Jahre zurück – und der Angreifer konnte die Erwartungen in Monaco auch aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung nie wirklich erfüllen. Ablösefrei ging es Anfang 2023 zum FC St. Gallen in die Schweiz, wo der mittlerweile 23-Jährige die Kurve bekommen hat.

Für den Vizemeister der abgelaufenen Saison erzielte der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend 17 Treffer in 41 Spielen und hat nach FT-Informationen damit unter anderem Interesse in der Bundesliga geweckt. Zu den Bewerbern zählen der 1. FC Köln sowie Union Berlin, die von Geubbels‘ weiterem Potenzial überzeugt sind. Als Ablöse stellt sich St. Gallen allerdings eine Summe von rund zehn Millionen Euro vor – an der Stelle müssten die beiden deutschen Klubs noch Überzeugungsarbeit leisten.

Angesichts des weiteren Interesses englischer Klubs wie den Wolverhampton Wanderers, Sheffield United, Leeds United und dem FC Southampton, die nach FT-Infos ebenfalls im Rennen sind, hat St. Gallen die Preislatte hoch angelegt. Darüber hinaus haben auch Vereine aus Spanien und Italien Geubbels auf dem Zettel, der noch einen bis 2027 gültigen Vertrag besitzt. Unstrittig ist, dass das einstige Toptalent diesen Sommer den nächsten Schritt gehen will.