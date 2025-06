Gladbach denkt an Loretz

Borussia Mönchengladbach hat ein Auge auf einen neuen Torwart geworfen. Wie die ‚Luzerner Zeitung‘ berichtet, sind die Fohlen an Pascal Loretz (22) interessiert, sollte Jonas Omlin (31) den Verein verlassen.

Am Niederrhein wäre Loretz als Nummer zwei hinter Moritz Nicolas (27) eingeplant. Beim FC Luzern ist der junge Keeper die unangefochtene Nummer eins. In der abgelaufenen Saison spielte er achtmal zu null. Sein Vertrag in Luzern läuft noch bis 2027.