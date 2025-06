BVB-Abschied: Sabitzer mit deutlichen Worten

Marcel Sabitzer schwimmen bei Borussia Dortmund die Felle davon. Auf die herausragende Saison 2023/24 folgte in der vergangenen Spielzeit der Leistungseinbruch. Das Auf und Ab ging auch unter Niko Kovac weiter. Zunächst war der Österreicher gesetzt, fiel dann aber mit einer Knieverletzung aus. Das versöhnliche Ende folgte erst am letzten Bundesliga-Spieltag, als der BVB die Qualifikation zur Champions League einfuhr und Sabitzer doch noch sein Saisontor erzielte.

Dennoch gilt der 31-Jährige am Rheinlanddamm als Streichkandidat, zumal mit Jobe Bellingham (19) ein direkter Konkurrent unter Vertrag genommen wurde, der womöglich bereits bei seinem ersten Pflichtspiel am heutigen Dienstag (18 Uhr) gegen Fluminense in der Startaufstellung stehen könnte. Kampflos will Sabitzer seinen Platz aber nicht räumen.

Sabitzer fühlt sich wohl

„Ich fühle mich gerade sehr gut, das Selbstvertrauen ist da und daher freue ich mich, dass es wieder losgeht“, zitiert die ‚WAZ‘ den Mittelfeldspieler beim gestrigen Abflug vom Mannschaftshotel in Florida zum Spielort nach New York City.

Generell will Sabitzer von einem Abschied aus Dortmund nichts wissen. „Ich bin sehr zufrieden und glücklich hier“, unterstrich der Routinier und holte zur Medienschelte aus: „Deswegen weiß ich auch nicht, woher das kommt. Man braucht immer etwas zum Schreiben, wenn das auf meine Kosten ist, dann nehme ich das.“