Gut für Bochum: Zeidler winkt neuer Job

Peter Zeidler heuert acht Monate nach seiner Freistellung beim VfL Bochum offenbar in der Schweiz an. Dem ‚Blick‘ zufolge tritt der 62-jährige Übungsleiter die Nachfolge des zum FC Basel gewechselten Ludovic Magnin an und wird neuer Chefcoach des FC Lausanne-Sport.

Das bedeutet, dass die Bochumer den Ex-Trainer endlich von der Gehaltsliste streichen können. Dort stand Zeidler trotz des Abstiegs noch bis 2026 unter Vertrag.