Kobel begründet Dortmund-Verbleib

Gregor Kobel hat die Gründe dargelegt, die ihn von einem Verbleib bei Borussia Dortmund überzeugt haben. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der Torhüter: „Jeder weiß, dass ich mich in Dortmund extrem wohlfühle. Ich liebe die Fans, das Stadion, den Klub und die Stimmung. Jeder weiß das und sieht das, wenn ich auf dem Platz stehe. Ich weiß das sehr zu schätzen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Insbesondere der FC Chelsea und Newcastle United bekundeten in den vergangenen Monaten Interesse am Schweizer Nationalkeeper (13 Länderspiele). Auf Nachfrage der ‚Bild‘, ob er seinen Traum von der Premier League ad acta gelegt habe, entgegnet Kobel: „Ich kann mich nicht erinnern, je gesagt zu haben, dass dies mein Traum sei.“ An die Borussia ist der 27-Jährige bis 2028 vertraglich gebunden.