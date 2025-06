FCA bindet und verleiht Lubik

Der FC Augsburg stattet Torhüter Marcel Lubik mit einem neuen Vertrag aus und gibt sein Eigengewächs wie schon in der abgelaufenen Saison per Leihe ab. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 21-Jährige sein auslaufendes Arbeitspapier bis 2028 ausgedehnt. Für die kommende Spielzeit wird Lubik Teamkollege von Lukas Podolski (40) bei Górnik Zabrze. Vergangene Saison stand Lubik für den polnischen Zweitligisten GKS Tychy in 34 Spielen zwischen den Pfosten.

Lubik sagt: „Ich freue mich, dass der FCA auch zukünftig auf mich setzt und ich meinen Vertrag vorzeitig verlängern konnte. Dieses Vertrauen bedeutet mir viel und motiviert mich zusätzlich. Die Chance, in der kommenden Saison in der polnischen Ekstraklasa zwischen den Pfosten zu stehen, bietet mir eine wertvolle Gelegenheit, mich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Mein Ziel ist es, mich dort zu beweisen, um dann gestärkt nach Augsburg zurückzukehren.“