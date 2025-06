Darmstadt holt neuen Angreifer an Bord

Der SV Darmstadt 98 hat den ersten Offensivspieler für die kommende Saison verpflichtet. Yosuke Furukawa wechselt von Jubilo Iwata zu den Hessen. In der vergangenen Spielzeit war der 21-Jährige auf Leihbasis bei Górnik Zabrze in der polnischen Liga aktiv.

„Mit Yosuke Furukawa konnten wir uns einen weiteren vielversprechenden jungen Spieler sichern. Wir haben uns von ihm insbesondere in seiner letzten Saison in Polen ein gutes Bild verschaffen können und sind der Überzeugung, dass er mit seinem Talent und Potenzial auch in der 2. Liga auf sich aufmerksam machen kann“, so Sportdirektor Paul Fernie über den Japaner.