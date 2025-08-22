Geldregen: Düsseldorf gibt Siebert ab

Jamil Siebert und Fortuna Düsseldorf gehen getrennte Wege. Die US Lecce verkündet die Verpflichtung des 23-Jährigen offiziell. Beim italienischen Erstligisten, der 5,5 Millionen Euro zuzüglich Boni nach Düsseldorf überweist, unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028 mit Option auf zwei weitere Jahre. Zudem sichern sich die Rheinländer eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel.

Seit 2010 lief Siebert für Düsseldorf auf. Nach einer eineinhalbjährigen Leihe zu Viktoria Köln avancierte er beim Zweitligisten zum Stammspieler und Leistungsträger. Immerhin darf sich die Fortuna für ihr Eigengewächs über einen warmen Geldregen freuen. Sportvorstand Klaus Allofs sagt: „Wir lassen Jamil nur sehr schweren Herzens gehen. Auf der anderen Seite wollten wir es ihm ermöglichen, diese große Chance wahrzunehmen. Für uns ist es eine Auszeichnung, dass ein Spieler, den wir hier von seinem neunten Lebensjahr an ausgebildet haben, in die Serie A wechseln kann. Jamil war ein ganz wichtiger Faktor mit seiner Energie, seiner Begeisterung und dem starken Bekenntnis zur Fortuna über eine so lange Zeit.“