Geldregen: Düsseldorf gibt Siebert ab
Jamil Siebert und Fortuna Düsseldorf gehen getrennte Wege. Die US Lecce verkündet die Verpflichtung des 23-Jährigen offiziell. Beim italienischen Erstligisten, der 5,5 Millionen Euro zuzüglich Boni nach Düsseldorf überweist, unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028 mit Option auf zwei weitere Jahre. Zudem sichern sich die Rheinländer eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel.
L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jamil Siebert dal Fortuna Düsseldorf.
Il difensore centrale tedesco classe 2002, che ha scelto il 5 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due.
Seit 2010 lief Siebert für Düsseldorf auf. Nach einer eineinhalbjährigen Leihe zu Viktoria Köln avancierte er beim Zweitligisten zum Stammspieler und Leistungsträger. Immerhin darf sich die Fortuna für ihr Eigengewächs über einen warmen Geldregen freuen. Sportvorstand Klaus Allofs sagt: „Wir lassen Jamil nur sehr schweren Herzens gehen. Auf der anderen Seite wollten wir es ihm ermöglichen, diese große Chance wahrzunehmen. Für uns ist es eine Auszeichnung, dass ein Spieler, den wir hier von seinem neunten Lebensjahr an ausgebildet haben, in die Serie A wechseln kann. Jamil war ein ganz wichtiger Faktor mit seiner Energie, seiner Begeisterung und dem starken Bekenntnis zur Fortuna über eine so lange Zeit.“
