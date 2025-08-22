Hertha verpflichtet U17-Weltmeister Heide

Zweitligist Hertha BSC holt einen talentierten Torhüter an Bord. Der Hauptstadtklub gibt die Verpflichtung von Konstantin Heide (19) offiziell bekannt. Der deutsche U17-Welt- und Europameister unterschreibt bei der Alten Dame einen Dreijahresvertrag. An die SpVgg Unterhaching fließen dem Vernehmen nach überschaubare 50.000 Euro, hinzu kommen Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung.

„Konstantin verfügt über großes Potenzial und wir sind sehr glücklich, dass er ab sofort unser Torhüterteam verstärkt“, freut sich Sportdirektor Benjamin Weber über den Neuzugang. Heide selbst erklärt: „Ich freue mich sehr auf die neue Challenge in Berlin. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an wirklich sehr gut und mir wurde ein klarer Plan aufgezeigt. Diesen will ich verfolgen und die Mannschaft bestmöglich dabei unterstützen, alle gesteckten Ziele zu erreichen. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, den ich absolut motiviert angehe.“