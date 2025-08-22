Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Hertha verpflichtet U17-Weltmeister Heide

von Fabian Ley - Quelle: herthabsc.com
3 min.
Heide schaut komisch @Maxppp

Zweitligist Hertha BSC holt einen talentierten Torhüter an Bord. Der Hauptstadtklub gibt die Verpflichtung von Konstantin Heide (19) offiziell bekannt. Der deutsche U17-Welt- und Europameister unterschreibt bei der Alten Dame einen Dreijahresvertrag. An die SpVgg Unterhaching fließen dem Vernehmen nach überschaubare 50.000 Euro, hinzu kommen Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Konstantin verfügt über großes Potenzial und wir sind sehr glücklich, dass er ab sofort unser Torhüterteam verstärkt“, freut sich Sportdirektor Benjamin Weber über den Neuzugang. Heide selbst erklärt: „Ich freue mich sehr auf die neue Challenge in Berlin. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an wirklich sehr gut und mir wurde ein klarer Plan aufgezeigt. Diesen will ich verfolgen und die Mannschaft bestmöglich dabei unterstützen, alle gesteckten Ziele zu erreichen. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, den ich absolut motiviert angehe.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Regionalliga
Hertha
Unterhaching
Konstantin Günter Georg Heide

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Regionalliga Regionalliga
Hertha Logo Hertha BSC
Unterhaching Logo SpVgg Unterhaching
Konstantin Günter Georg Heide Konstantin Günter Georg Heide
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert