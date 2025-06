Watzke über Kovac: „Zu 100 Prozent gut“

Niko Kovac ist für Hans-Joachim Watzke der perfekte Trainer für Borussia Dortmund. Vom ‚kicker‘ gefragt, ob er sich ärgern würde, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann jetzt so lange an den DFB gebunden ist, stellt der BVB-CEO klar: „Ich habe mich ehrlich gefreut, dass er im Jahr vor der EM den Schritt zur Nationalmannschaft gemacht hat. Es war klar: Wenn man als DFB Julian Nagelsmann kriegen kann, muss man das auch machen. Außerdem haben wir beim BVB aktuell mit Niko Kovac auch einen Trainer, mit dem ich sehr glücklich bin. Als unser Sport-Geschäftsführer Lars Ricken mich fragte – ‚Was hältst du davon, wenn wir den Kovac holen?‘ – habe ich sofort gesagt: ‚Das ist zu 100 Prozent gut.‘ Ich wollte Kovac ja schon zweimal holen.“

Böse war Watzke dem amtierenden BVB-Coach nicht, dass es zweimal nicht mit einer Verpflichtung geklappt hat: „Einmal kam er nicht aus seinem Vertrag, einmal ging er zum FC Bayern. Das habe ich ihm nicht übel genommen, er hat ja auch in München gespielt. Jetzt bin ich froh, dass es im dritten Anlauf geklappt hat und so gut funktioniert. Er ist in Berlin-Wedding geboren, und es scheint, als würde er mit seiner Art auch ganz wunderbar zu uns ins Ruhrgebiet passen.“