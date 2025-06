BVB: Die Details zum Bellingham-Gehalt

Neuverpflichtung Jobe Bellingham könnte bei Borussia Dortmund zum Ende seiner Vertragslaufzeit 2030 einer der Besserverdiener sein. Das gestaffelte Gehalt des 19-Jährigen, das derzeit bei rund drei Millionen Euro liegt, kann laut der ‚Bild‘ am Ende inklusive Boni bei sechs bis acht Millionen Euro landen. Dafür müsste sich der Engländer einen Stammplatz erkämpfen und mit dem BVB erfolgreich in Liga sowie Europapokal unterwegs sein.

Auch bei der Ablöse für Bellingham in Höhe von 30,5 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni waren die Schwarz-Gelben mit einer Staffelung erfolgreich. Laut der ‚Bild‘ lag die ursprüngliche Ausstiegsklausel für den Mittelfeldspieler beim AFC Sunderland mit 45 Millionen Euro sogar höher als bisher berichtet. Nun zahlt die Borussia die vereinbarten 30,5 Millionen Euro in drei unterschiedlichen Raten ab, wobei die erste von 15 Millionen Euro diesen Sommer überwiesen wird.