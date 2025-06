Klub-WM: Millionen-Prämie für BVB-Stars

Die Klub-WM könnte sich im Erfolgsfall auch für die Profis von Borussia Dortmund finanziell lohnen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verhandelten die Spieler am vergangenen Sonntag die Prämienausschüttung an den Kader. Sollten die Schwarz-Gelben das Achtelfinale erreichen – was als Minimalziel ausgegeben wurde – wird eine Million Euro unter den Stars aufgeteilt.

Im Viertelfinale würden zwei weitere Millionen in den Pott kommen. Sollte es für den BVB noch weiter gehen, wird wieder neu verhandelt. Insgesamt verteilt die FIFA beim neugeschaffenen Turnier in den USA eine Milliarde US-Dollar (rund 926 Millionen Euro) an Preisgeldern. Dem Sieger winken deutlich über 100 Millionen Euro.