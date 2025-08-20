Dortmund: XXL-Forderung für Nmecha

Borussia Dortmund ist einer der Verlierer des bisherigen Sommer-Transferfensters. Die Schwarz-Gelben kommen auf der Suche nach Verstärkungen einfach nicht voran, kassieren eine Transferschlappe nach der anderen. Vor allem manche Schlüsselpositionen sind noch unbesetzt, zudem drohen auch noch einige Abgänge.

Neben Spielern wie Giovanni Reyna (22) und Salih Özcan (27), die der BVB gerne ziehen lassen würde, erregen auch andere Borussen Interesse, die der Klub nur ungern abgeben würde. Zu diesen zählt auch Felix Nmecha, der sich nach einem schwierigen Start im schwarz-gelben Trikot immer besser zurechtfindet. Seine guten Leistungen erregen jedoch Aufmerksamkeit. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, ist eine Anfrage von Inter Mailand an der Strobelallee eingegangen.

Abgang unwahrscheinlich

Die Nerazzurri suchen nach Verstärkungen für ihr Mittelfeldzentrum und fassen dabei „solide körperlich starke Spieler“ ins Auge, die „sowohl im Zweikampf als auch im Spielaufbau“ ihre Qualitäten haben. Nmecha passt genau ins Profil. Der 24-Jährige ist nicht unverkäuflich, einen Abgang des zentralen Mittelfeldspielers so kurz vor Transferschluss würde der BVB sich allerdings sehr gut bezahlen lassen.

Laut der italienischen Sportzeitung forderte Dortmund 60 Millionen Euro für den vierfachen Nationalspieler. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Inter so viel Geld auf den Tisch legen wird. Der italienische Vizemeister hat neben Nmecha auch andere Alternativen im Blick. Unter anderem handelt es sich dabei um Florentino (26) von Benfica.