Medien: Startelf für Bellingham

Für Jobe Bellingham winkt bei Borussia Dortmund offenbar ein Traumdebüt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Neuzugang vom AFC Sunderland in der Vorbereitung auf die Klub-WM derart überzeugt, dass er am heutigen Dienstag (18 Uhr) gegen Fluminense „direkt in der Startelf stehen“ könnte. Eine Hintertür lässt die Boulevardzeitung jedoch offen: „Oder alternativ ganz früh eingewechselt werden.“

Bellingham ist der BVB-Königstransfer, die Dortmunder setzten alles daran, dass der 19-Jährige direkt beim Turnier in den USA durchstartet. Vorbild ist Bruder Jude, der 2020 ebenfalls in seinem ersten BVB-Pflichtspiel – damals mit 17 Jahren – direkt in der Startelf gestanden hatte und gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) ein Tor auflegen konnte.