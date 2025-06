Robertson gibt grünes Licht für Wechsel

Andy Robertson könnte es in die spanische Hauptstadt verschlagen. Wie die ‚as‘ berichtet, hat der Schotte seine Zustimmung für einen Wechsel zu Atlético Madrid gegeben. Nach acht Spielzeiten und 342 Einsätzen (elf Tore, 67 Assists) beim FC Liverpool könnte der Linksverteidiger die Merseyside verlassen.

Mit der voraussichtlichen Verpflichtung von Milos Kerkez scheint die Garantie auf einen Stammplatz bei den Reds für den 31-Jährigen vorbei zu sein. Bei den Spaniern könnte sich Robertson dann in der La Liga und weiterhin in der Champions League beweisen. In den vergangenen Wochen wurden die Rojiblancos immer wieder mit einem Transfer von Theo Hernández in Verbindung gebracht. Diese Personalie ist aber wohl endgültig vom Tisch.