Nach öffentlichem Disput: Klarheit bei Correa

Die Zukunft von Ángel Correa ist endlich geklärt. ‚Super Deportivo‘ berichtet, dass sich Tigres UANL mit Atlético Madrid auf einen Transfer des 30-Jährigen einigen konnte. Der Argentinier wird nach der Klub-WM nach Mexiko wechseln und dort einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben.

Damit bekommt der Weltmeister nun doch seinen Willen. Bereits im Mai hatte Correa seinen Abschied auf seinen Sozialen Medien mitgeteilt, was bei den Rojiblancos für Verwunderung sorgte und dem Hauptstadtklub ein öffentliches Statement abnötigte. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2026, es wird also eine Ablöse fällig.