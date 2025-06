Liverpool vor 47-Millionen-Transfer | Neue Interessenten für Sancho

Nehmt euch in Acht

Mit großer Verwunderung nahm man im vergangenen Sommer zur Kenntnis, dass der FC Liverpool mit Ausnahme von Federico Chiesa keine neuen Spieler verpflichtete. Der Erfolg gab dem neuen Trainer Arne Slot recht. Trotzdem hauen die Reds in diesem Sommer umso mehr auf den Putz. Neben Jeremie Frimpong, dessen Wechsel bereits fix ist, soll Florian Wirtz zum englischen Meister wechseln. Auch auf der linken Abwehrseite bahnt sich Verstärkung an.

Wie ‚talkSport‘ berichtet, stehen die Reds kurz vor einer Einigung mit dem AFC Bournemouth über einen Transfer von Milos Kerkez. Demnach wird der 21-Jährige 47,5 Millionen Euro kosten. Mit dem Spieler selbst ist sich Liverpool bereits einig. An der Anfield Road soll der Ungar dem in die Jahre gekommenen Platzhirsch Andy Robertson Dampf machen. Schlagen die Neuzugänge direkt ein, dürfte der Meister auch in der kommenden Saison wieder eine große Rolle im englischen und europäischen Fußball spielen.

Wer hoch fliegt, fällt tief

Es ist noch nicht so lange her, da verzauberte Jadon Sancho im Dress von Borussia Dortmund die Fußballwelt. Dem Engländer lagen die Verehrer zu Füßen, die Entscheidung für einen Wechsel zu Manchester United erwies sich aber als kolossale Fehlentscheidung. Sanchos Stern verglühte, immerhin das Gehalt des mittlerweile 25-Jährigen konnte sich sehen lassen. Summen, auf die der Flügelspieler laut dem ‚Mirror‘ auch in der kommenden Saison nicht verzichten will, weswegen ein fester Transfer zum FC Chelsea geplatzt ist.

Demnach möchte sich kein europäischer Klub das exorbitante Salär von Sancho leisten. Die Lösung liegt auf der Hand: Saudi-Arabien. Dem Blatt zufolge sind sowohl Al Ittihad und Al Nassr als auch Al Hilal an dem Rechtsfuß interessiert. In der Wüste könnte Sancho sogar fürstlicher denn je leben, sportlich würde er jedoch in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Im Alter von 25 Jahren eine Entscheidung, die man gründlich überdenken sollte.