Fortuna kündigt weitere Transfers an

Bei Fortuna Düsseldorf will man in Kürze weitere Neuzugänge verpflichten. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Manager Klaus Allofs: „Unsere Bemühungen laufen auf Hochtouren. Es kann täglich was passieren. Wir haben verschiedene Positionen zu besetzen. Und da sind wir bei einigen ziemlich weit – aber nicht so, dass es abzuschließen ist. Wir sind da zuversichtlich.“

Bislang hat der Zweitligist in Kenneth Schmidt (23), Julian Hettwer (22) und Christopher Lenz (30) drei externe Neuzugänge an den Rhein geholt. Demgegenüber stehen elf Abgänge, die in den kommenden Wochen noch kompensiert werden müssen. In einer Woche steigt die Fortuna ins Training ein.