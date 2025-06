Bielefelds Pokalheld Oppie in die Bundesliga?

Einer der Pokalhelden vom DSC Arminia Bielefeld heißt Louis Oppie. Doch nicht nur im Pokal, auch in der Liga konnte der Linksverteidiger mit dem feinen Fuß überzeugen und hatte große Anteile am Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fünf Tore und elf Vorlagen haben mehrere Vereine auf ihn aufmerksam gemacht. Die ‚Berliner Zeitung‘ berichtet, dass der 1. FC Union Berlin ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen hat. In der zweiten Runde des DFB-Pokals haben die Eisernen bereits schmerzhafte Erfahrungen gegen Oppie und die Arminia sammeln müssen (0:2), jetzt soll der Linksfuß zurück in die Hauptstadt kommen.

Auch Birmingham ist dran

Dort ging der gebürtige Berliner seine ersten Schritte unter anderem bei Hertha BSC, für die er insgesamt acht Jahre in der Jugend spielte. 2023 war er von Hannover 96 dann nach Ostwestfalen gewechselt und spielte sich seitdem in die Herzen der Fans.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da sein Vertrag 2026 ausläuft, dürfte Oppie zum Schnäppchen werden. Dem Vernehmen nach könnte die Ablöse sich im Bereich von rund einer Million Euro bewegen. Doch Union ist nicht allein mit dem Interesse, unter anderem soll der englische Zweitliga-Aufsteiger Birmingham City Oppie verpflichten wollen.