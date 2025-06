Zweitligisten wollen enttäuschten Aigbekaen

Romeo Aigbekaen könnte den FC St. Pauli noch in diesem Sommer verlassen. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass unter anderem die SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig sowie einige Drittligisten an einem Engagement des Flügelspielers interessiert sind. Der 20-Jährige hat zwar im Januar erst seinen Vertrag bis 2028 verlängert, ist aber unzufrieden mit seinem Status am Millerntor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Zeitung zufolge erkennt Aigbekaen kein Vertrauen und befürchtet, auch in der kommenden Saison unter Alexander Blessin keine Rolle zu spielen. Die öffentliche Kritik des Trainers an seiner Körpersprache sollen ihn zudem verärgert haben. Die Verpflichtungen von Mathias Pereira Lage (28) und Ricky-Jade Jones (22), die beide auf seiner Position spielen können, sind ein Wink mit dem Zaunpfahl.