Medien: Doan wird Freiburg verlassen

Ritsu Doan (27) will kommende Saison unbedingt Champions League-Luft schnuppern. Deshalb lehnt sich die ‚Sport Bild‘ in ihrer heutigen Ausgabe weit aus dem Fenster und berichtet, der Flügelflitzer werde den SC Freiburg in diesem Sommer definitiv verlassen.

Offen bleibt zum einen, wohin es den Japaner zieht. Aus der Bundesliga ist neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund insbesondere Eintracht Frankfurt dran. Die Adler kristallisierten sich zuletzt sogar als Favorit heraus.

Zum anderen gilt zu klären, wie hoch die Ablöse ausfällt. Der Klub aus dem Breisgau veranschlagt bis zu 20 Millionen Euro für den Linksfuß, der bis 2027 unter Vertrag steht. SGE-Sportvorstand Markus Krösche und seine Mitbewerber wollen den Preis aber noch ein wenig drücken.