Rekordverkauf: Freiburg lässt Röhl ziehen

Ein weiterer Bundesliga-Profi wird gegen eine exorbitante Bezahlung in die Premier League verkauft. Merlin Röhl (23) verlässt den SC Freiburg in Richtung FC Everton.

Es handelt sich um eine Leihe, zwischen den Vereinen wurde aber eine Kaufpflicht fürs kommende Jahr ausgemacht. Dem Vernehmen nach fließen dann 25 Millionen Euro aus Liverpool in den Breisgau.

„Ich freue mich riesig, bei Everton zu unterschreiben. Es ist ein großer Verein mit einer großartigen Geschichte und großartigen Fans. Es ist der richtige Zeitpunkt für mich, zu Everton zu wechseln. Es fühlt sich wie ein Wendepunkt für den Verein an. Die Zukunft sieht wirklich vielversprechend aus, und ich freue mich, ein Teil davon zu sein“, erklärt Röhl seine Entscheidung.

Damit avanciert Röhl gemeinsam mit Kevin Schade (23) zum Freiburger Rekordverkauf. Der deutsche Nationalspieler (vier Länderspiele) war 2023 ebenfalls nach vorheriger Leihe für die gleiche Summe zum FC Brentford transferiert.