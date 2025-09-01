Kampf gegen die Zeit: Röhl vor Last-Minute-Abflug?

Beim SC Freiburg läuft in der laufenden Saison noch nicht viel zusammen. Gleiches gilt für Merlin Röhl, der es bislang noch nicht in die Startelf geschafft hat. Beim FC Everton steht der gebürtige Berliner dennoch auf dem Wunschzettel.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wollen die Toffees den 23-jährigen Kreativspieler noch am heutigen Deadline Day in die Premier League lotsen. Everton arbeite an einem Transfer, sieht sich allerdings mit einem „Rennen gegen die Zeit“ konfrontiert.

Genau wie in Deutschland schließt auch der englische Transfermarkt am heutigen Montagabend um 20 Uhr. Röhl hatte 2022 den FC Ingolstadt verlassen und sich den Freiburgern angeschlossen. 2,9 Millionen Euro strichen die Schanzer damals an Ablöse ein.