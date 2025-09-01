20-Millionen-Paket: Röhl ist gelandet

Merlin Röhl hält sich bereits auf der Insel auf, um einen Wechsel zum FC Everton auszuloten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der Mittelfeldspieler vom SC Freiburg am heutigen Montag in Liverpool angekommen. Im Gespräch ist eine mögliche Leihe.

Darüber hinaus wird über eine Kaufpflicht diskutiert. Das Gesamtvolumen würde sich auf 20 Millionen Euro belaufen. Allerdings ist Eile geboten, immerhin bleibt den Parteien zur Abwicklung des Deals nur noch bis 20 Uhr Zeit.