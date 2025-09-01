Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

20-Millionen-Paket: Röhl ist gelandet

von Julian Jasch - Quelle: Sky Sports
Merlin Röhl mit zwei Trikots @Maxppp

Merlin Röhl hält sich bereits auf der Insel auf, um einen Wechsel zum FC Everton auszuloten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der Mittelfeldspieler vom SC Freiburg am heutigen Montag in Liverpool angekommen. Im Gespräch ist eine mögliche Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus wird über eine Kaufpflicht diskutiert. Das Gesamtvolumen würde sich auf 20 Millionen Euro belaufen. Allerdings ist Eile geboten, immerhin bleibt den Parteien zur Abwicklung des Deals nur noch bis 20 Uhr Zeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Everton
Freiburg
Merlin Röhl

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Everton Logo FC Everton
Freiburg Logo SC Freiburg
Merlin Röhl Merlin Röhl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert