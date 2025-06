Club verleiht Ortegel

https://www.fcn.de/news/artikel/nicolas-ortegel-wechselt-auf-leihbasis-nach-berlin/

Nicolas Ortegel wechselt auf Leihbasis nach Berlin

Von Nürnberg in die Hauptstadt: Torhüter Nicolas Ortegel wird in der Saison 2025/2026 für den Berliner Fußballclub Dynamo in der Regionalliga Nordost auflaufen.