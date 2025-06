Sesko mit neuem Klub einig

Im Vorfeld der abgelaufenen Saison galt der FC Arsenal als einer der Titelfavoriten in der Premier League. Doch in der Liga machte der FC Liverpool das Rennen, während in der Champions League im Halbfinale gegen PSG Schluss war. Für den ganz großen Wurf fehlte auch ein echter Neuner, das soll die angestrebte Verpflichtung von Benjamin Sesko ändern.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind sich die Gunners und der Slowene bereits einig. Für die kommenden Tage haben die Londoner demnach ein offizielles Angebot bei RB Leipzig angekündigt, das den Vorstellungen der Sachsen entsprechen soll.

Verhandelt wird dem Blatt zufolge über eine Ablöse zwischen 80 und 100 Millionen Euro. Damit würden Mitbewerber wie der FC Chelsea, Manchester United oder Tottenham Hotspur, die ebenfalls beim Rechtsfuß angefragt haben, leer ausgehen.

Für den Brauseklub wären die Sesko-Einnahmen hilfreich, um den Kader-Umbruch zur kommenden Saison voranzutreiben. Neben dem 22-Jährigen steht unter anderem dessen Sturmpartner Lois Openda (25) auf der Verkaufsliste. Zudem wird wohl Xavi Simons (22) gehen. Neues Personal wird also insbesondere in der Offensive benötigt.