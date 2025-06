Brighton erreicht 30-Millionen-Angebot

Die SSC Neapel ist offenbar mit einer konkreten Offerte an Brighton & Hove Albion herangetreten. ‚Sky Sports‘ zufolge stellen die Italiener 30 Millionen Euro für Mittelfeldspieler Matt O’Riley in Aussicht. Atalanta Bergamo sowie die AS Rom seien ebenfalls auf den dänischen Nationalspieler (vier Länderspiele) aufmerksam geworden.

O’Riley war im vergangenen Sommer für rund 29,5 Millionen Euro von Celtic Glasgow zu den Seagulls gekommen, hatte aber lange mit Verletzungen zu kämpfen und fand sich nur sporadisch in der Anfangsformation wieder. Brighton plant grundsätzlich mit dem 24-jährigen Linksfuß, schließt einen Verkauf aber auch nicht kategorisch aus, berichtet ‚Sky Sports‘ weiter.