Knackpunkt Trainerfrage: RB will Wimmer

„Ich mache mir da gerade keinen Kopf, aber natürlich will ich mich weiterentwickeln. Das muss nicht unbedingt bei einem anderen Klub sein. Auch beim VfL kann ich die nächsten Schritte gehen“, ließ Patrick Wimmer seine Zukunft beim VfL Wolfsburg zuletzt offen. Die Fragezeichen hinter einer weiteren Saison am Mittellandkanal werden indes größer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ und ‚Aller Zeitung‘ berichten, forciert vor allem Brighton & Hove Albion einen Transfer des Flügelspielers. Laut dem Lokalzeitungsverbund könnte der 24-Jährige „sofort einen Vertrag in England unterschreiben“. Seagulls-Trainer Fabian Hürzeler will den 24-fachen Nationalspieler unbedingt, das ausgehandelte Arbeitspapier liegt demnach vor.

Offene Trainerfrage

Dennoch zögert Wimmer mit seiner Zusage. Grund dafür ist das Interesse von RB Leipzig. Die Sachsen reizen den Rechtsfuß, im Weg steht aber die nach wie vor offene Trainerfrage. Mit Ole Werner haben die Leipziger zwar den Wunschtrainer gefunden, gefeilscht wird aber nach wie vor um die Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hoffnungen macht nun die jüngste Annäherung der beiden Erstligisten. So soll der SV Werder seine Schmerzgrenze in Höhe von sechs Millionen Euro aufgeweicht haben und RB seinerseits nun doch mehr als drei Millionen in Aussicht stellen.

Der Wimmer-Transfer würde in Sachen Ablöse wohl kein sonderlich großes Problem darstellen. Eine Investition von mindestens 20 Millionen Euro, so die Forderung der Wölfe, soll RB „offenbar tatsächlich vor“ haben, so ‚WA/AZ‘.