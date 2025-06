Arsenal: Lewis-Skelly vor Megavertrag

Der FC Arsenal wird Myles Lewis-Skelly langfristig an den Verein binden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der 18-Jährige einen langfristigen Vertrag angenommen, der ihn zu einem der bestbezahlten Youngster der Welt machen wird. Eine offizielle Verkündung der Gunners soll in den kommenden Stunden folgen.

Der junge Engländer, der erst im März sein Debüt für die Three Lions gab, feierte in der vergangenen Spielzeit seinen Durchbruch bei den Nordlondonern und kam in der Premier League in 23 Spielen zum Einsatz. In Ethan Nwaneri (26 Spiele/sechs Scorer) stieß in der gleichen Saison ein weiteres Toptalent in den Profikader Arsenals. Laut Fabrizio Romano soll auch der Vertrag des 18-jährigen Rechtsaußen verlängert werden.