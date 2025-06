BVB verliert Fitness-Guru

Niko Kovac muss ab sofort ohne Shad Forsythe auskommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der Fitnesscoach, der beim BVB den Titel Head of Performance trägt, vor dem gestrigen Klub-WM-Auftaktspiel gegen Fluminense (0:0) von der Mannschaft verabschiedet. Der US-Amerikaner teilte seinem Arbeitgeber vor einigen Wochen mit, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und eine neue Herausforderung anstrebt.

Mit der Verpflichtung des Fitness-Gurus ist den Schwarz-Gelben 2022 ein gefeierter Coup geglückt. Zuvor war Forsythe 15 Jahre für die deutsche Nationalmannschaft aktiv und hatte so auch maßgeblichen Anteil am Weltmeistertitel 2014. Vor dem Engagement in Dortmund war er zudem acht Jahre als Performance Manager beim FC Arsenal tätig.