BVB: Nächstes Gittens-Angebot im Anflug

Ursprünglich hatte Jamie Gittens darauf gehofft, die Klub-WM bereits mit seinem neuen Verein FC Chelsea bestreiten zu können. Dazu kam es bekanntlich nicht. Borussia Dortmund beharrte auf den Forderungen in Höhe von 60 bis 65 Millionen Euro für den 20-Jährigen und so blieb ein Deal vor Turnierbeginn aus.

Der Transfer liegt damit für die nächsten Wochen zunächst auf Eis. Die Gespräche zwischen den Klubs sind aber inzwischen wieder angelaufen, berichtet Fabrizio Romano. In Kürze wollen die Blues ein erneutes Angebot für Gittens einreichen. Am Deadline Day des Sondertransferfensters vor der Klub-WM am 10. Juni stellten die Londoner 55 Millionen Euro inklusive Boni in Aussicht, was der BVB postwendend ablehnte.

Chelsea muss also noch ein bisschen nachlegen im Poker. Zugute kommt den Engländern die Tatsache, dass Gittens Romano zufolge dem BVB klargemacht hat, dass für ihn nur ein Wechsel zu den Blues infrage kommt. Es liegt also nun an den Vereinen, eine Lösung im Kaugummi-Poker zu finden.