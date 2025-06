Hoffenheim: Kommt ein Abwehrtalent aus Italien?

Die TSG Hoffenheim hat ein Auge auf Defensivtalent Lovro Golic von der AS Rom geworfen. Nach Informationen von Fabrizio Romano gehört der Bundesligist zu den Klubs, die sich für den 19-Jährigen interessieren, dessen auslaufender Vertrag bei den Römern nicht verlängert wird.

Ab Juli wäre der Slowene, der in der abgelaufenen Saison für die U20 der Italiener in der Primavera 1 auflief (18 Einsätze), ablösefrei zu haben. Neben Hoffenheim sollen auch Lecce und Leeds United die Fühler nach dem 1,93 Meter großen Innenverteidiger ausgestreckt haben. Derzeit spielt Golic bei der U21-EM in der Slowakei.