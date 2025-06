Silas-Berater reagiert auf HSV-Gerüchte

Mehmet Eser, Berater von Silas Katompa Mvumpa, hat zu den Gerüchten über einen Wechsel seines Klienten zum Hamburger SV Stellung bezogen. Wie der Agent gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘ betont, gab es bislang keinerlei Kontakt mit den Rothosen: „Bei mir haben sich mehrere Berater gemeldet, die mir gesagt haben, dass sie Silas zum HSV vermitteln könnten. Allerdings hat sich vom HSV noch niemand bei mir gemeldet. Ich habe aber eigentlich traditionell gute Beziehungen nach Hamburg.“

Beim VfB Stuttgart hat der Offensivspieler keine Zukunft mehr. In der abgelaufenen Saison spielte der 26-Jährige bereits per Leihe bei Roter Stern Belgrad, da die Konkurrenz in der Offensive zu hoch war. Die Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro ließen die Serben jedoch verstreichen.