Backhaus-Wechsel fix

Heiner Backhaus verlässt Alemannia Aachen und heuert bei Eintracht Braunschweig an. Nach Informationen von ‚Sky‘ unterschreibt der 43-Jährige in Kürze einen Zweijahresvertrag bei den Niedersachsen, die erst in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken den Klassenerhalt in der zweiten Liga feierten.

Die Alemannia erhält dem Bericht zufolge 100.000 Euro Ablöse für Backhaus, dessen Vertrag am Tivoli noch bis 2027 Gültigkeit hat. Die Aachener hatte der gebürtige Wittener im Herbst 2023 übernommen und anschließend mit sehr intensivem Pressing-Fußball zunächst zum Aufstieg in die 3. Liga und anschließend zum souveränen Klassenerhalt geführt.