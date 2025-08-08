Nürnberg schnappt sich Koudossou

Der 1. FC Nürnberg macht das Rennen um Henri Koudossou vom FC Augsburg. Der Rechtsverteidiger unterschreibt einen Leihvertrag beim FCN. Eine Kaufoption für den 25-Jährigen ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Auch der 1. FC Magdeburg hatte sich um Koudossou bemüht. Nürnberg kann mit dem gebürtigen Münchner die Baustelle auf der rechten Abwehrseite schließen. Dort konnte weder Tim Janisch (19) noch Justin von der Hitz (18) Trainer Miroslav Klose vollends überzeugen. Für Koudossou ist der FCN bereits die dritte Leihstation in der vierten Saison seit seiner Ankunft beim FCA.

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagt: „Als sich die Chance ergeben hat, Henri für den Club gewinnen zu können, wollten wir sie unbedingt nutzen. Die Verpflichtung treibt nicht nur unseren Konkurrenzkampf auf dieser Position weiter voran, sondern sie gibt uns zudem zusätzliche Flexibilität, da Henri sowohl rechts als auch links spielen kann. Mit ihm bekommen wir einen bereits erfahrenen Spieler für unseren Kader, der uns mit seiner Qualität weiterhelfen wird.“