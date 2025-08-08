Bestätigt: Nächster Köln-Transfer in Arbeit

Der 1. FC Köln will den nächsten Neuzugang an Bord holen. Gegenüber Medienvertretern bestätigte Trainer Lukas Kwasniok das Interesse an Raphael Obermair vom SC Paderborn: „Es ist so, dass ich zu manchen Personalien nichts sagen will. In diesem Fall ist es schon so, dass ein starkes Interesse unsererseits da ist. Der Spieler ist 29 und es wäre schön, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, dass er auch in der Bundesliga nochmal zeigt, was er drauf hat. Ob das zustande kommt, wird sich zeigen.“

Obermair, der unter Kwasniok Kapitän der Ostwestfalen war, aber in seinem Amt inzwischen durch Felix Götze (27) ersetzt wurde, kommt über die linke Offensivseite. Beim FC müsste er sich also einem großen Konkurrenzkampf stellen, ist der Bundesliga-Aufsteiger mit Jakub Kaminski (23), Linton Maina (26), Said El Mala (18) und Marius Bülter (32) doch stark besetzt.