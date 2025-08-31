Köln verkauft Christensen

Der 1. FC Köln lässt Jacob Christensen ziehen. Laut dem ‚Tipsbladet‘ zieht es den dänischen Mittelfeldspieler zum norwegischen Erstligisten Molde FK. Dort winkt dem 24-Jährigen ein Dreijahresvertrag.

Christensen wurde bereits vor etwas mehr als einer Woche vom Bundesliga-Aufsteiger aussortiert. Wie hoch die Ablöse für den Rechtsfuß ein Jahr vor Vertragsende ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert.