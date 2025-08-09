Menü Suche
Schalke-Youngster heuert bei Milan an

von Dominik Schneider - Quelle: gianlucadimarzio.com
3 min.
Stadio Giuseppe Meazza @Maxppp

Für Berkay Karaca geht es aller Voraussicht nach in Italien weiter. Nach Informationen von ‚gianlucadimarzio.com‘ wird der 19-jährige Linksverteidiger zeitnah beim AC Mailand unterschreiben. Seit Anfang Juli ist Karaca ohne Klub.

Der türkische U-Nationalspieler wurde beim FC Schalke 04 ausgebildet und durchlief seit 2014 alle Stationen in der Akademie der Knappen. Den schweren Schritt in den Profifußball will der gebürtige Gelsenkirchener nun aber im Süden Europas wagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
