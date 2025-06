Hoffenheim verschafft Conté Spielpraxis

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Bambasé Conté langfristig verlängert. Wie die Kraichgauer bekanntgeben, wird der Angreifer darüber hinaus zur kommenden Saison an die SV Elversberg verliehen. Bei der TSG hält man weiterhin große Stücke auf den 21-Jährigen: „Bambasé hat bereits in seiner Zeit bei der TSG immer wieder angedeutet, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten er besitzt. Wir trauen ihm zu, sich perspektivisch in unserem Bundesliga-Kader zu etablieren.“

Conté kam 2018 aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern nach Hoffenheim. In der abgelaufenen Saison war der Stürmer an den Karlsruher SC verliehen und absolvierte dort insgesamt 29 Einsätze. Mit der Leihe ins Saarland tritt Conté in die Fußstapfen von Fisnik Asllani (22) und Muhammed Damar (21), die in der abgelaufenen Spielzeit ebenfalls auf Leihbasis in Elversberg spielten und dort zu Leistungsträgern avancierten.