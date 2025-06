Klubs einig: HSV verkauft Reis

Der Wechsel von Ludovit Reis zum FC Brügge steht kurz bevor. Zwischen dem belgischen Erstligisten und dem Hamburger SV wurde nach Informationen von ‚Voetbal International‘ eine finale Einigung erzielt. Sechs Millionen Euro Ablöse sollen für den Transfer des Mittelfeldspielers in die Hansestadt fließen.

In Brügge erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis 2029. Ein Viertel der Einnahmen muss der HSV jedoch aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung an den FC Barcelona weiterleiten. Der Niederländer stand in 129 Pflichtspielen für die Rothosen auf dem Rasen, weitere werden nicht hinzukommen.