Hamburg verabschiedet Hrubesch

Horst Hrubesch legt in diesem Sommer sein Direktorenamt beim Hamburger SV nieder. Wie die Rothosen offiziell verkünden, wird der 74-Jährige seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängern. Seit 2020 war der frühere HSV-Profi für die Nachwuchsabteilung verantwortlich, will nun aber Platz machen für die nächste Generation. Der Mitteilung zufolge wird der Aufgabenbereich künftig auf mehrere Schultern verteilt.

„Es ist an der Zeit, dass neue Leute in die Verantwortung rücken. Ich werde dem HSV immer verbunden sein und übergebe die Geschicke jetzt gerne und voller Überzeugung an die nächste Generation“, gibt Hrubesch zu verstehen. Sportvorstand Stefan Kuntz ergänzt: „Für Horst sind bei uns immer alle Türen offen. Bei unseren Männern und Frauen wird Horst hoffentlich auch weiterhin regelmäßig vorbeischauen.“