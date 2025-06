Bundesliga-Wechsel: Philippe legt sich auf neuen Klub fest

Der Hamburger SV hat sich im Werben um Rayan Philippe (24) wohl durchgesetzt. Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge will der Stürmer an die Elbe wechseln.

Philippe hatte in der abgelaufenen Saison mit 13 Treffern und sechs Vorlagen in 34 Zweitliga-Partien für Eintracht Braunschweig auf sich aufmerksam gemacht. Mit dieser Quote spielte er sich ins Visier zahlreicher Bundesligisten, darunter auch Werder Bremen und der 1. FC Köln.

Die besseren Argumente hat nun offenbar der HSV auf seiner Seite. Die „Spielidee“ und die Aussicht auf eine „Schlüsselrolle“ haben den 1,82 Meter großen Linksfuß überzeugt, berichtet die Regionalzeitung weiter.

Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen zeitnah aufgenommen werden, zuletzt stand eine Ablöse von rund 2,5 Millionen Euro ein Jahr vor Vertragsende im Raum.