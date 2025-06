HSV: U21-Nationalspieler im Anmarsch?

Der Hamburger SV beschäftigt sich mit einem neuen Torwart. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht Nahuel Noll auf dem Wunschzettel der Norddeutschen. Matheo Raab (26), aktuell hinter Daniel Heuer Fernandes (32) die Nummer zwei, könnte den Verein im Sommer verlassen. Noll wurde in der vergangenen Spielzeit von der TSG Hoffenheim an die SpVgg Greuter Fürth verliehen und kam in der Zweitliga-Saison auf 29 Einsätze.

Vertraglich ist der 22-Jährige noch bis 2027 an die TSG gebunden, kommt dort aber auf absehbare Zeit nicht an Nationaltorwart Oliver Baumann (35) vorbei. Noll selbst will vor allem spielen, die Fürther würden ihn gerne noch ein weiteres Jahr ausleihen, doch das Interesse aus der Hansestadt scheint konkreter zu sein. Problematisch: Auch beim HSV würde der U21-Torwart zunächst kaum an Aufstiegskeeper Heuer Fernandes vorbeikommen – eine ähnliche Situation wie im Kraichgau droht.