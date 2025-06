Fürth verpflichtet Flügelstürmer Keller

Aaron Keller geht künftig für die SpVgg Greuther Fürth auf Torejagd. Wie die Kleeblätter mitteilen, hat der 21-jährige Schweizer beim Zweitligisten aus Bayern einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Da Kellers Vertrag bei der SpVgg Unterhaching noch bis 2026 gültig gewesen wäre, fließt eine Ablöse an den Regionalligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison spielte Keller bereits auf Leihbasis in der zweiten Liga und trug das Trikot des SSV Ulm. Dort gelangen ihm in 27 Partien vier Treffer. Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner freut sich auf den Neuzugang für den offensiven Flügel: „Aaron hat mit seinen Leistungen in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht und hatte verschiedene Optionen. Wir sind schon lange dran, ihn für uns zu gewinnen, umso glücklicher sind wir, dass es jetzt geklappt hat.“